Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter brechen Wohnungstür auf

GronauGronau (ots)

Eine Wohnungstür haben Unbekannte in Gronau aufgebrochen. Die Täter betraten am Dienstag das unverschlossene Mehrfamilienhaus am Engbrinkkamp in der Zeit von 07.40 bis 14.20 Uhr und durchsuchten Schränke und Kommoden in der Wohnung. Die Einbrecher erlangten Bargeld. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

