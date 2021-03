Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Westerstede++

Oldenburg (ots)

++ Verkehrsunfall mit Leichverletzten in Westerstede ++

Am Morgen des 18.03. um ca. 07:30 Uhr kam es auf der Kuhlenstraße in Westerstede zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 42-jährige sowie eine 34-jährige Frau mit ihrer 1-jährigen Tochter (jeweils aus Apen) befuhren mit ihren beiden Pkw die Kuhlenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung "Große Mühlenstraße" kamen die Pkw kurzfristig verkehrsbedingt zum Stehen bzw. reduzierten ihre Geschwindigkeit deutlich. Dies erkannte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Apen zu spät und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf, welcher durch den Aufprall auf den Pkw der 42-Jährigen geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die beiden Frauen begaben sich jeweils leicht verletzt selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell