Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fünf Verletzte nach Brand einer Kaffeemaschine +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung am Kaspersweg sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Anwohner aus dem Mehrfamilienhaus am Kaspersweg meldete sich um 17.20 Uhr über Notruf und teilte den Rettungsdiensten mit, dass aus einer Nachbarwohnung starker Rauch ins Treppenhaus dringe. Wenige Minuten später trafen die Beamten den Anrufer vor dem Mehrfamilienhaus an. Der Mann schilderte den Beamten, dass der Bewohner der betroffenen Wohnung noch im Haus sei, um seine Katzen in Sicherheit zu bringen. Alle anderen Nachbarn hätten das Haus bereits verlassen.

Die Beamten betraten daraufhin das Haus und trafen den 38-Jährigen in seiner stark verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss an. Der Mann wurde nach draußen gebracht und an den zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Seine Katzen hatte der 38-Jährige zuvor in den Keller des Haues gebracht.

Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt an oder in der Nähe der Kaffeemaschine. Neben dem 38-jährigen Bewohner mussten vier weitere Personen aus dem Haus mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Ermittlungen hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. (310420)

