Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger Ford Transit

Kaiserslautern (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochnachmittag ein verdächtiges Auto im Stadtgebiet. Ein Ford Transit mit gelben Autokennzeichen sei in der Pariser Straße über eine rote Ampel gefahren. In dem rechtsgelenkten Fahrzeug saßen Personen mit leuchtfarbenen Warnwesten. Sie fielen etwas später in der Kölchenstraße auf, wo sie sich als Kanalarbeiter ausgaben. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug und die angeblichen Arbeiter nicht mehr antreffen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten vor. Zeugen, die Angaben zu dem Wagen oder dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell