POL-PPWP: Die Sache mit der Rechts-vor-links-Regel...

Kaiserslautern (ots)

Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Innenstadt entstanden. Die Unfallursache: Vorfahrt missachtet.

Ausgelöst wurde der Unfall gegen 14.15 Uhr nach den derzeitigen Erkenntnissen durch einen 28-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Golf in der Wiesenstraße in Richtung Albrechtstraße fuhr und an der Kreuzung nach links in die Tannenstraße abbiegen wollte. Dabei nahm er einem Hyundai Kona die Vorfahrt, der in der Tannenstraße unterwegs war und geradeaus in Richtung Kanalstraße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dadurch beide beschädigt wurden. Der VW Golf war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

