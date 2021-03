Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Bargeld aus Tresor gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Zuffenhauser Straße in Korntal verschaffte sich zwischen Freitag und Montag ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Jugendeinrichtung. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Unbekannte mit einem Stein ein Kellerfenster ein. Anschließend wurde im Inneren eine verschlossene Bürotür gewaltsam aufgebrochen. Dort stieß der Einbrecher auf einen Tresor. Dieser wurde auf noch ungeklärte Art und Weise geöffnet und daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

