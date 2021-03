Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 09.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein 59 Jahre alter Mercedes-Lenker war auf der B 27 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Vermutlich übersah er jedoch auf Höhe der Autobahnanschlussstelle eine für ihn geltende rote Ampel. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 23-Jährigen, der von Autobahn kommend nach links in Richtung Bietigheim-Bissingen abbiegen wollte. Der VW schleuderte in der Folge gegen einen Ampelmast, der hierdurch beschädigt wurde. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

