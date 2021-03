Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Wöhlerstraße in Ludwigsburg-West kam es am Samstag zwischen 14:00 und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Mann hat auf einem Baumarktparkplatz seinen Opel Zafira beladen und hierbei eine Tür gegen einen daneben geparkten Pkw gestoßen. Nach Angaben des Mannes soll an dem unbekannten Wagen, bei dem es sich mutmaßlich um einen dunkelgrauen Mercedes handelt, die Mitfahrertür an der Fahrerseite beschädigt worden sein. Nach einer kurzen Verweildauer auf dem Parkplatz entfernte sich der 46-jährige Opel-Lenker von der Örtlichkeit und meldete den Vorfall erst am Folgetag bei der Polizei. Der Besitzer des unbekannten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

