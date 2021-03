Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Firmenfahrzeuge in der Voithstraße und Baltenstraße aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Montag, 06:20 Uhr die vordere Beifahrerscheibe eines in der Voithstraße in Ludwigsburg abgestellten Firmenfahrzeugs ein. Aus dem Mercedes wurde ein Akkuschrauber im Wert von etwa 280 Euro entwendet. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzte man auf etwa 300 Euro.

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 06:20 Uhr kam es zu einer weiteren Tat in der Baltenstraße. Hier schlug man ebenfalls die vordere Beifahrerseite eines Firmenfahrzeugs ein. Aus dem Skoda wurden ein Bohrhammer der Marke HILTI, eine Pressmaschine des Herstellers Rems und ein Abgasmessgerät der Firma Wöhler gestohlen. Die Maschinen hatten einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Den am Fahrzeug verursachten Sachschaden bezifferte man mit etwa 500 Euro.

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oßweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07141 299200.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell