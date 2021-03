Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++versuchter schwerer Raub auf Jugendliche++Corona Party aufgelöst++Autoposer-Treffen am Marschweg++

Oldenburg (ots)

++versuchter schwerer Raub auf Jugendliche++ In den frühen Samstag Abendstunden, gegen 17:50 Uhr, werden im Bereich der Grünanlagen, rund um die IGS Kreyenbrück und Fürstenwalder Straße, zwei spazierende Jugendliche von drei verfolgenden männlichen Jugendlichen angesprochen. Unter Vorhalt eines langen Messers fordert einer der Verfolger die Herausgabe von Bargeld. Da das 17-jährige Opfer keinerlei Geld mitführte, ließ der Täter vom Opfer ab und flüchtete mit seinen beiden Begleitern durch die Grünanlagen Richtung IGS Kreyenbrück. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren schnell am Einsatzort und konnten im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige feststellen. Der mutmaßliche 15-jährige Hauptbeschuldigte wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Sein 15-jähriger Begleiter wurde noch am Einsatzort entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (322563)

++Corona Party aufgelöst++ Gegen 21 Uhr des Samstagabends wird eine Ruhestörung mit dem Verdacht auf eine Corona-Party, Am Zollbaum in Oldenburg-Bloherfelde, gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten gehen von der Verursacherwohnung, einer Frauen-WG, laute Partygeräusche und Gepolter aus. Nachdem die Wohnungstür geöffnet wird, erkennen die Beamten "haufenweise" Jacken und Schuhe, insbesondere Herrenbekleidung. Den beiden Wohnungsinhaberinnen wird der Grund des Erscheinens der Polizei und deren Verdacht einer Corona Party eröffnet. Die beiden Frauen zeigen sich völlig uneinsichtig und verweigern jegliche Kooperation mit der Polizei. Letztlich werden in der Wohnung neun Personen aus sechs verschiedenen Haushalten ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen. Die Party wurde aufgelöst und gegen die Feiernden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (323056)

++Autoposer-Treffen am Marschweg++ In der frühen Sonntagnacht, konnten am beliebten Autoposer Treff unterhalb der Marschwegbrücke zeitweise bis zu 40 PKW aus Oldenburg, dem Emsland und Ostfriesland festgestellt werden. Da zum Teil die Mindestabstände nicht eingehalten, Mund-Nasen-Bedeckungen nicht getragen wurden und die Tuningszene sich ein "Katz- und Mausspiel" mit den Polizeibeamten lieferte, musste allen Anwesenden ein Platzverweis für den Bereich der Marschwegbrücke ausgesprochen und der Bereich zeitweilig abgesperrt werden. Gegen zehn Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet. (323326/323447)

