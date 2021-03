Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Diesel abgezapft

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter das Tankschloss eines PKW in der Stettiner Straße auf und zapften ca. 40 Liter Dieselkraftstoff ab. Der abschließbare Tankdeckel wurde anschließend mit entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/284210.

