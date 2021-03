Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg

Hankenbostel

Celle (ots)

Am Montag gegen 21.47 Uhr kollidierte ein 27 Jahre alter Mann aus Müden/Ö. mit seinem PKW auf der L 280 mit einem Wolf. Der Autofahrer war in Richtung Unterlüß gefahren, als das Tier von links die Fahrbahn überqueren wollte. Der Wolf verendete sofort am Unfallort. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Ein Wolfberater erschien am Unfallort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell