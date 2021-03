Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen +++ Diebesgut sichergestellt +++ Wer vermisst alte Zinnteller und Zinnbecher mit Gravur "Die Hasenkegler"

Celle (ots)

Die Polizei Celle hat im Zuge ihrer Ermittlungen zu Kellereinbrüchen im Bereich Wittinger Straße, Dörnbergstraße und Rudolf-Virchow-Straße zahlreiches mutmaßliches Diebesgut bei einem Tatverdächtigen sichergestellt. Darunter befinden sich auch Zinnteller und Zinnbecher aus den Jahren 1978-2000 mit Gravuren, z.B. "Die Hasenkegler", "Die Hasen" und "Kaninchen Nds.-Schau 1987". Wer erinnert sich an solche Gegenstände bzw. an diese alte Kegelsportgruppe? Hinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-323 oder -215.

