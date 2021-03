Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Faßberg (ots)

Am Samstag, 06.03.2021 kam es in den Nachmittagsstunden auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ortsmitte Faßbergs zum Zusammenstoß zwischen einem PKW Fiat Punto und einer Fahrradfahrerin, in dessen Verlauf sich die 29-jährige Fahrradfahrerin durch den Sturz leicht verletzte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 58-jährige PKW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der PKW-Fahrer sieht entsprechenden Strafverfahren entgegen. Die Gesamtschadenshöhe durch den Zusammenstoß wird mit 1100.-EUR angenommen.

