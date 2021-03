POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lachendorf

Polizeiinspektion Celle

Gestern Abend, gegen 23:15 Uhr, kam es in Lachendorf in der Oppershäuser Straße auf Höhe der Kreuzung Südfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus dem Südfeld fuhr ein dunkler Pkw, vermutlich BMW, und bog nach rechts auf die Oppershäuser Straße ab. Dabei nahm er einem, in südlicher Richtung fahrenden, jungen Mann(20)in einem VW Eos die Vorfahrt. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen kam er ungebremst nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen großen Stein und anschließend gegen eine Hauswand. Beide Verkehrsteilnehmer entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der 20- jährige VW-Fahrer meldete sich heute Nachmittag bei der Polizei. Er und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der zweite Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lachendorf unter 05145-284210 zu melden.

