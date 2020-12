Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizeiinspektion Offenburg intensiviert die deutsch-französische Zusammenarbeit

Bild-Infos

Download

KehlKehl (ots)

Seit 2006 sind Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg täglich mit der französischen Bahnpolizei, der Brigade des Chemins de Fer (BCF) in Metz, in grenzüberschreitenden Zügen gemeinsam im Einsatz. Seit 2016 werden zudem binationale Teams auch überregional auf der Zugstrecke Paris-Stuttgart eingesetzt.

Die mobile Streifentätigkeit im deutsch-französischen Grenzraum erfolgt bereits seit dem Jahr 2003. Im Rahmen der Intensivierung dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden nun seit Oktober 2020 verstärkte Maßnahmen in Form von gemeinsamen Einsätzen durchgeführt. Im Oktober und November dieses Jahres wurden so über 380 Personenkontrollen durchgeführt, bei denen eine Vielzahl an Feststellungen getroffen wurde.

Hervorzuheben ist hierbei unter anderem die Festnahme eines gesuchten Straftäters in Neuried/Altenheim am 31. Oktober 2020. Der 39-jährige albanische Staatsangehörige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht.

Auch zukünftig werden die gemeinsamen Streifen der Bundespolizei und der Police aux Frontiére sowohl in deutschen als auch in französischen Polizeifahrzeugen forciert. Hierbei werden die Kontrollen im Rahmen der Schleierfahndung auf beiden Seiten der Grenze durchgeführt.

Durch Kontinuität sowie der stetigen Intensivierung der Partnerschaft wird ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit im deutsch-französischen Grenzraum unternommen.

Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie der illegalen Migration stehen hierbei weiterhin im Fokus der deutschen und französischen Sicherheitsbehörden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell