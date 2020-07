Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: "Tier in Notlage"

Feuerwehr Gelsenkirchen rettet eingeklemmten Falken vom Dach der Probsteikirche

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin meldete sich am heutigen Abend in der Feuerwehrleitstelle. Gegen kurz vor 21 Uhr konnte sie aus einem Fenster ihrer Wohnung einen eingeklemmten Vogel auf dem Dach der Probsteikirche sehen. Die Drehleiter der Altstadtwache rückt darauf hin aus, um sich dem Fall anzunehmen. Auf dem Dach des Kirchenschiffes fanden die Feuerwehrmänner einen Falken vor, der sich unglücklich in einem Lawinenschutzgitter verhakt hatte. Ein zweiter Falke wich nicht von seiner Seite und beäugte die Situation argwöhnisch. Aus dem Korb der Drehleiter konnten die Einsatzkräfte das Tier mit einfachen Handgriffen aus der Notlage in gut 20m Höhe befreien. Augenscheinlich unverletzt entließen die Retter die beiden Vögel in die Freiheit. Nach einer guten halben Stunde war der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell