Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Celle (ots)

Eine 83-jährige Rentnerin aus Bergen ist am Freitagvormittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Celler Straße von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Dieb hatte unbemerkt die Geldbörse der Frau aus dem Einkaufswagen genommen und mit der EC-Karte zweimal einen insgesamt vierstelligen Betrag abgehoben. Die leere Geldbörse wurde später in Sülze aufgefunden. Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen im Supermarkt beim Einkaufen bestohlen. Die Polizei rät dringend, Taschen oder Geldbörsen nicht im Einkaufswagen abzulegen, sondern sie stattdessen am Körper zu tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell