Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Strohballen gerät in Brand

Freiburg (ots)

Ein brennender Strohballen hat am Samstag, 04.07.2020, für einen Feuerwehreinsatz in Untermettingen gesorgt. Gegen 12:20 Uhr war die Feuerwehr hinzugezogen worden, nachdem nicht sicher war, ob das Feuer vollständig von Anwohnern gelöscht werden konnte. Der Strohballen war vermutlich durch den Funkenflug eines Unkrautverbrenners entzündet worden. Glücklicherweise wurde der brennende Strohballen schnell entdeckt, so dass ein Ausbreiten auf den Schuppen, in dem dieser gelagert war, verhindert werden konnte. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit ca. 40 Einsatzkräften ausgerückt, ebenso wie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

