Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Alkoholisierter Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Freiburg (ots)

Nach einem Streifvorgang mit einem Motorroller ist ein alkoholisierter Autofahrer am Samstag, 04.07.2020, in Klettgau-Erzingen weitergefahren, konnte aber von Zeugen gestoppt werden. Gegen 16:45 Uhr hatte der 48-jährige an der Kreuzung Weisweiler Straße/Am Güterbahnhof die Vorfahrt einer 40 Jahre alten Rollerfahrerin nicht beachtet. Die Fahrzeuge streiften sich in der Folge, der Mann fuhr zunächst davon. Durch Zeugen konnte er zur Rückkehr bewegt werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab beim Autofahrer ca. 1,7 Promille. Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell