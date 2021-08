Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Exhibitionistische Handlung in der S2 von Waldkirch nach Freiburg - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Waldkirch (ots)

Am Sonntagmorgen (25.07.2021) kurz nach Abfahrt um 08:04 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann in der S-Bahn von Waldkirch nach Freiburg im Breisgau, in Gegenwart einer weiblichen Reisenden sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben.

Der unbekannte Mann wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre alt - 165cm groß - 67 kg - kurze schwarze Haare - medizinischer Mund-Nasen-Schutz - dunkelblaues T-Shirt - schwarze lange Jogginghose - schwarzer Rucksack

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell