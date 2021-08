Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Person im Gleis - Breisacher S-Bahnlinie musste gesperrt werden

Wasenweiler (ots)

Weil ein 63-Jähriger am späten Freitagabend die Gleise als Abkürzung benutze, musste die S-Bahnlinie zwischen Freiburg und Breisach am Rhein gesperrt werden. Die Bundespolizei hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Freitagabend (06.08.2021) gegen 23:00 Uhr wurde der Bundespolizei in Freiburg im Breisgau eine Person gemeldet, die sich fußläufig auf der einspurigen S-Bahnstrecke von Wasenweiler in Richtung Gottenheim bewegen solle. Die S-Bahnlinie zwischen Freiburg und Breisach am Rhein musste dadurch vollständig gesperrt werden. Ein 63-jähriger deutscher Staatsangehöriger konnte durch eine Streife am Bahnübergang zwischen Wasenweiler und Gottenheim gestellt werden. Die Bundespolizei hat ein Bußgeldverfahren gegen den 63-Jährigen eingeleitet. Immer wieder werden die Gefahren die von Bahnanlagen ausgehen unterschätzt. Dabei gilt: Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug - selbst mit über 200 Stundenkilometern - ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt. Zudem können Züge Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

