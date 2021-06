Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatensprengung in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SL) - Am 03.06.2021 gegen 03:25 Uhr wurden zahlreiche Anwohner in der Steinhagener Innenstadt durch eine Explosion geweckt. Bislang unbekannte Täter hatten sich in den SB-Bereich einer dortigen Bankfiliale begeben und dort offensichtlich den Geldausgabeautomat gesprengt. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellte von außen die beschädigte Glasfront der Bank fest. Der SB-Bereich war stark verwüstet und der Geldausgabeautomaten erheblich beschädigt, weiterer Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Nach der Tatausführung bestiegen mehrere Täter einen schwarzen Pkw-Kombi und flüchteten vom Tatort. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Zeugen, denen ein verdächtiges Fahrzeug und / oder Personen im Bereich Steinhagen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei unter 05241/869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell