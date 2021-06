Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der Holler Straße tödlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (PS) Am Mittwochnachmittag (02.06.), gegen 16:49 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Pkw Opel die Holler Straße aus Richtung Blankenhagener Weg in Richtung Brockhäger Straße. Gegenüber der Einmündung Sürenhofsweg kam eine 90-jährige Frau mit ihrem Pedelec aus einem Feldweg und querte die Holler Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Pedelecfahrerin und dem Pkw. Die Radfahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich für ca. 3 Stunden rund um die Unfallstelle komplett gesperrt. Das Fahrrad und der Pkw wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell