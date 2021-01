Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwoch, 13. Januar, gegen 13 Uhr, wurde ein 23-jähriger Hammer durch die Polizei beim Besprühen der Lippebrücke Am Lausbach erwischt.

Die Polizisten trafen den 23-Jährigen mit einer Spraydose in der Hand unter der Brücke an. Aufgrund der mitgeführten Utensilien, unter anderem auch eine Vorlagenmappe mit weiteren Motiven, kommt der Sprayer auch für ältere Graffitis in Frage.

Den Graffiti-Sprayer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.(mg)

