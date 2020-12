Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bunter Strauß an Drogen im Wert von ca. 10.000 Euro beschlagnahmt

BAB 30 / Bad Bentheim

Erfolgreiches Wochenende der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze. Den Beamten gingen gleich zweimal Drogenkuriere ins Netz.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung überprüfte eine Streife der Bundespolizei Freitagnacht gegen 00:30 Uhr, an Ausfahrt Gildehaus der Autobahn 30 einen PKW mit polnischer Zulassung.

Der Fahrzeugführer wirkte bei der Überprüfung auffallend aufgeregt. Der Grund dafür stellte sich bei der Durchsuchung des Autos des 33-jährigen polnischen Fahrers heraus. Der Mann wollte Rauschgift aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln. In einer Tasche entdeckten die Beamten diverse Drogen, darunter rund 300 Gramm Amphetamin, rund 36 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Haschisch und Hanfsamen. Außerdem hatte der Mann einen Elektroschocker ohne Prüfzeichen und ein selbst verlängertes Messer dabei.

Am Sonntag ging den Beamten der Bundespolizei dann gegen 15:00 Uhr erneut ein Drogenkurier an der Autobahn 30 ins Netz. Die Bundespolizisten nahmen am Nikolaustag einen Drogenkurier fest, der rund 90 Gramm Kokain und rund 50 Gramm Marihuana sowie kleine Mengen Haschisch und Rauschpilze über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Für weitere Ermittlungen wurden die beiden Männer zusammen mit den beschlagnahmten Drogen an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Der Verkehrswert aller sichergestellten Drogen beträgt in Straßenhandel ca. 10.000 Euro. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

