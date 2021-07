Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch, Badezimmerfenster aufgehebelt

Kempen - Tönisberg (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.07.2021, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 25.07.2021, 11.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Badezimmerfenster eines Hauses, auf dem Windmühlenweg, auf. Die Täter gelangten so ins Haus. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten.

