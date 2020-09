Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw in Herrenberg zerkratzt; Verkehrsunfallflucht in Gäufelden, in Nufringen und in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots)

Herrnberg-Gültstein: Jaguar zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Folge einer Sachbeschädigung, die zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 01:30 Uhr in der Rigipsstraße in Herrenberg-Gültstein durch einen bislang unbekannten Täter begangen wurde. Ein Jaguar, der am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde durch den Täter ringsherum zerkratzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

Gäufelden-Nebringen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Rückwärtsfahren prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Chevrolet, wodurch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Der Pkw stand am Donnerstag zwischen 07:50 Uhr und 15:30 Uhr in der Straße "In den Böden" in Gäufelden-Nebringen am Fahrbahnrand und wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 entgegengenommen.

Nufringen: Seat beschädigt

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die zwischen Mittwoch 14:30 Uhr und Donnerstag 11:00 Uhr in der Schillerstraße in Nufringen begangen wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Türöffnen einen Seat, der auf einem Parkplatz abgestellt war. An der Fahrertür des geparkten Wagens richtete der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Anschließend suchte er das Weite. An dem Seat blieben rote Lackantragungen zurück, die mutmaßlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Holzgerlingen: Verkehrsunfallflucht

Im Zuge einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr in der Römerstraße in Holzgerlingen ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Bereich eines Hotels war im genannten Zeitraum ein Fiat Kleinbus auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Beifahrerseite und richtete ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet zum Zeugenhinweise.

