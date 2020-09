Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Neunjähriger bei Unfall in Ditzingen schwer verletzt, Polizei sucht Unfallzeugen in Pleidelsheim, Autofahrerin nach Verkehrsunfall in Asperg geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Hirschlanden: Kind quert hinter Linienbus die Straße und stößt gegen Fahrzeug

Ein 9-jähriger Junge stieg am Donnerstag gegen 15.50 Uhr an der Bushaltestelle "Hohe Straße" in Ditzingen-Hirschlanden aus einem Linienbus aus. Der Junge lief vermutlich, ohne auf den Verkehr zu achten hinter dem Heck des Busses auf die Fahrbahn und übersah hierbei einen von rechts kommenden Lkw Ford Transit eines 32-Jährigen. Im weiteren Verlauf erkannte der Ford-Fahrer die Gefahrensituation noch rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Der Junge lief dennoch gegen die linke Fahrzeugseite des Lkw. Er wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Pleidelsheim: Fahrzeug stößt gegen Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag kam es zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Badbrunnenstraße in Pleidelsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen eine Dachrinne / Dach in drei Metern Höhe eines Hauses und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund der Höhe dürfte es sich beim Unfallverursacher um einen Lkw oder ein ähnlich hohes Fahrzeug handeln. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Asperg: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacherin flüchtet

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 19.50 Uhr den Kreisverkehr in der Berliner Straße / Möglinger Straße. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin missachtete mutmaßlich die Vorfahrt der Radfahrerin und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Die 15-Jährige musste in der Folge stark bremsen, stieß aber dennoch leicht gegen das Heck des Pkw. Sie stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuglenkerin stieg kurz aus, schaute die gestürzte 15-Jährige an und fuhr dann davon. Die Frau wird als circa 50 bis 70 Jahre alt und mit roten, kurzen sowie voluminösen Haaren beschrieben. Mutmaßlich saß sie am Steuer eines schwarzen Pkw. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

