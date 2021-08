Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Hohe Straße nutzten unbekannte Täter ein Baugerüst, um in ein Gebäude einzubrechen. Die Täter hebelten ein gekipptes Fenster in der ersten Etage auf und nahmen dann aus einem Büro zwei Tresore mit. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und Wertgutscheine. Der Einbruch passierte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen, die jemand auf dem Baugerüst beobachtet haben oder andere Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Herten:

Auf dem Hellweg ist im Laufe des Montags in eine Wohnung eingebrochen worden. Das Schlafzimmer wurde von unbekannten Tätern durchsucht. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

Marl:

Auf der Garmannstraße wurde zwischen Samstagabend und Montagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Tatverdächtig sind drei unbekannte Männer, die bei einem Nachbarn geklingelt hatten und so in den Hausflur gekommen sind. Eine nähere Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Gestohlen wurde Bargeld aus der Wohnung. Wer weitere Hinweise gaben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Westfalenstraße sind unbekannte Täter in eine Pizzaria eingebrochen. Zwischen 0.50 Uhr und 7.30 Uhr muss der Einbruch passiert sein - die Täter kamen über ein gekipptes Fenster ins Gebäude. Sie erbeuteten Bargeld und einen Laptop.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

