Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rucksack auf Parkplatz gestohlen

Freiburg (ots)

Der Rucksack eines Mannes stand am Montag, 15.03.2021, gegen 17.05 Uhr, in Friedlingen in der Colmarer Straße nur wenige Sekunden unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz. In dieser kurzen Zeit wurde der Rucksack wohl von einem Unbekannten mitgenommen. Im Rucksack befanden sich eine Geldbörse mit Identitätspapieren, Bankkarten, 1.000 Euro Bargeld sowie drei Mobiltelefone, ein Schlüsselbund, Motorradhandschuhe und ein Taschenmesser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell