Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

March - Neuershausen - Am Samstag, 13.03.2021, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die L116 von March-Neuershausen in Richtung Eichstetten. Am Kreisverkehr zur L114 missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden Autofahrers. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und überfuhr hierbei die Verkehrsinsel, wobei es zu einer Beschädigung eines Verkehrsschildes kam. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Eichstetten. Die Polizei sucht nun nach einem dunkelblauen VW Golf 5 mit Freiburger Zulassung.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/01170, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell