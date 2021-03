Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Rote Ampel am Bahnübergang übersehen - Fahrverbot

Freiburg (ots)

Vor den Augen der Polizei überquerte am Montag, 15.03.2021, gegen 13.05 Uhr, eine Frau mit ihrem Pkw den Bahnübergang in der Eisenbahnstraße, obwohl die dortige Ampel schon mehrere Sekunden Rotlicht zeigte. Die Frau wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 240 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell