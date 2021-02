Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mercedes-Fahrer verwechselt Bremse und Gas

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte war ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Goldmühlestraße in einen Unfall verwickelt. Während der Mann, der einen gleichaltrigen Beifahrer an Bord hatte, von einem Parkplatz in die Goldmühlestraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den Wagen. Der PKW streifte in der Folge eine Grundstücksmauer und stieß im Bereich einer Baustelle mit einem 37-jährigen BMW-Lenker zusammen, der gerade wenden wollte. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass der 59-Jährige körperlich stark eingeschränkt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein hierauf beschlagnahmt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

