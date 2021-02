Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 52-Jährige alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 10.00 Uhr im Bereich des Salamanderplatzes in Kornwestheim ein Unfall. Eine 52 Jahre alte Hyundai-Fahrerin wollte von der Stammheimer Straße nach rechts in Richtung des Salamanderareals abbiegen. Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres PKW gesetzt hatte, verlor sie beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Hyundai prallte in der Folge gegen eine Ampelanlage. Eine Passantin kümmerte sich im weiteren Verlauf um die 52-Jährige und alarmierte die Polizei. Während die Beamten des Polizeireviers den Unfall aufnahmen, bemerkten sie Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von rund zwei Promille. Die 52-Jährige musste sich aufgrund dessen einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden.

