Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Feuerwehr sichert Schornsteinreinigung ab

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Schornsteinfeger entdeckte am Dienstag um 13:35 Uhr im Rahmen einer turnusmäßigen Brand- und Betriebssicherheitsüberprüfung an den Seitenwänden eines Kamins einer Pelletheizung in der Mörikestraße in Oberstenfeld-Gronau abgelagerten glühenden Ruß und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr reinigte der Schornsteinfeger den Kamin. Es entstand kein Sachschaden und es kam nicht zu einem Brand oder einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Oberstenfeld und der Rettungsdienst waren mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell