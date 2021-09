Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auto kollidiert mit Roller - zwei verletzte Recklinghäuser

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 12.20 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Rollerfahrer auf dem August-Schmidt-Ring in Richtung Höhenweg, als er in Höhe der Kardinal-von-Galen-Straße mit dem Auto einer 60-jährigen Fahrerin kollidierte. Diese fuhr ebenfalls auf dem August-Schmidt-Ring, aber in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße. An der Kreuzung bog sie dann nach links ab, um auf dem August-Schmidt-Ring zu bleiben und in Richtung Innenstadt zu fahren. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer; die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte fuhren die beiden in Krankenhäuser. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschlepppt. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der August-Schmidt-Ring war für etwa 1,5 Std. gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

