POL-PDLD: Maikammer und A65 - Geschwindigkeitsmessung

Maikammer und A65 (ots)

Gestern (28.04.) wurden erneut Lasergeschwindigkeitsmessungen von der Polizei durchgeführt. Diesmal in Maikammer vorm Schulzentrum in der 30iger Zone mit insgesamt sechs Verwarnungen (Spitze war 52 Km/h) und auf der A65 AS Deidesheim in der Auffahrt zur L271 (80iger Zone) mit insgesamt 17 Verwarnungen. Der Spitzenreiter hier war mit 107 Km/h unterwegs und muss nun mit 70EUR Bußgeld und 1 Pkt. Als Eintrag im Verkehrszentralregister rechnen.

