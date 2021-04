Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Mit Motorrad die Vorfahrt genommen

Gestern Nachmittag (28.04., 15:40h) verunfallte eine 57´jährige Motorradfahrerin, die von der Ruprechtstraße in die Staatsstraße nach links abbiegen wollte und dabei einen vorfahrtsberechtigten PKW übersah. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fiel das Motorrad auf die Fahrerin und verletzte diese zum Glück nur leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR, beim PKW waren es 3.000EUR.

