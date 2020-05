Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberger- Flucht vor Polizei

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, um 00:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein VW Passat auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Haßlinghausen fuhr. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, um es anzuhalten und zu kontrollieren. Auf das eingeschaltete Blaulicht und das Haltesignal reagierte der Fahrer nicht und erhöhte die Geschwindigkeit. In Höhe der Haßlinghauserstraße 213 bremste der Fahrer sein Fahrzeug stark ab und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Sauerbruch. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief ergebnislos. Der zurückgelassene VW Passat wurde sichergestellt. Im Innern wurde eine Zerkleinerungsmühle mit Restanhaftungen von Cannabis und ein Kurzbeil aufgefunden, welches für den Fahrzeugführer griffbereit in der Gepäcktasche des Beifahrersitzes deponiert war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell