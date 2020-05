Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Radfahrer kommen sich in die Quere- Zwei Verletzte

Herdecke (ots)

Eine 24 jährige Hagenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg von den Ruhrwiesen aus kommend in Richtung B54. An der dortigen Einmündung bog sie, nach links in Richtung Hagen ab. Dort stieß sie mit zwei anderen Radfahrern zusammen, welche den Radweg an der B54 in Richtung Dortmund befuhren. Bei dem Sturz verletzte sich die 24-Jährige und ein 21- jähriger Dortmunder leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell