Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall auf der Ender Talstraße

Herdecke (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 60-jähriger Herdecker mit seinem Nissan auf der Ender Talstraße in Richtung Herdecker Bach. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Nachdem er die linke Leitplanke touchierte, stieß er mit dem entgegen kommenden Toyota eines 72-Jährigen zusammen. Beide Fahrer verletzten sich durch die Wucht des Aufpralls leicht und sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der 60-Jährige nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde bei ihm eine Blutprobe veranlasst. der Führerschein wurde sichergestellt.

