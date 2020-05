Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

Ein 34-Jähriger kam am Montagmorgen mit seinem Pkw an der Märkischen Straße aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Reifen gegen eine Bordsteinkante. Eine in der nähe befindliche Polizeistreife beobachtete den Vorfall und kontrollierte den Mann. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der 34-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, sein Führerschein wurde sichergestellt.

