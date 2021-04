Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler

Rinnthal, illegale Altreifenentsorgung

Bild-Infos

Download

Annweiler / Rinnthal (ots)

Unbekannte Täter entsorgten mehrere Dutzend Altreifen sowie einige Eimer mit Farbe illegal am Straßenrand unmittelbar nach dem Ortseingang von Rinnthal an der alten Bundesstraße 10 in Richtung des Wellbachtales. Sowohl Täter als auch Ablagezeitpunkt sind zur Zeit noch nicht bekannt, weshalb die Polizei Annweiler um entsprechende Zeugenhinweise unter Tel.: 06346/964619 bittet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell