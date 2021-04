Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Gartenhauses

Gossersweiler-Stein (ots)

Am 28.04.21, gegen 17 Uhr, kam es in Gossersweiler, in der Verlängerung "Im Frontal" zum Brand eines Gartenhauses. Laut Feuerwehr beläuft sich der Sachschaden auf ca. 4.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Das Gartenhaus brannte völlig nieder. Wie es zu dem Brand kam ist noch unklar. Ermittlungen laufen.

