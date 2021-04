Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Hochstadt (ots)

Eine Radfahrerin stürzte am Mittwochmittag gegen 16.45 Uhr auf einem Feldweg bei Hochstadt und verletzte sich hierbei. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen dem Friedhof und der Hauptstraße. Die 71 - Jährige gab bei der Befragung an, dass sie von einem Radfahrer überholt und geschnitten wurde, hierdurch kam es zu dem Verkehrsunfall. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen zirka 10 - jährigen Jungen, dieser blieb auch noch kurz vor Ort, verließ dann jedoch die Örtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen. Um den Unfallhergang abschließend zu klären, wäre die Schilderung des Kindes von Bedeutung. Die Seniorin hatte sich am Ellenbogen verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Eltern des Kindes können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/2870 melden oder per Mail anpilandau@polizei.rlp.de .

