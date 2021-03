Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am 30.03.2021 gegen 18.40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Hansaring/Werftstraße, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Wesel befuhr den Hansaring aus Richtung Rheinbrücke kommend und beabsichtigte nach links in die Werfstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Motorradfahrer der den Hansaring in Richtung Rheinbrücke befuhr. Der 59-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht, wo eine stationäre Behandlung erforderlich war.

