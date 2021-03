Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde/Wesel/Dinslaken - Polizei sucht erneut Hinweise auf Fahrer eines dunklen Autos

Voerde/Wesel/Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen Autos, um eine Unfallflucht aufzuklären.

Frühere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4875091

Wie schon berichtet, waren ein 21-jähriger Mann aus Voerde und der Fahrer eines unbekannten dunklen Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Voerde-Friedrichsfeld an der Kreuzung Poststraße/Hindenburgstraße am Freitagabend (26.03.21) gegen 22.17 Uhr.

Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Weseler Krankenhaus. Er konnte inzwischen wieder entlassen werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des Unfalls oder dem Fahrer des schwarzen Autos, der aus Richtung Dinslaken in Richtung Wesel gefahren ist.

Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

