Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person. Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Poststraße, aus Fahrtrichtung Frankfurter Straße kommend, in Fahrtrichtung Hindenburgstraße (B8). An der dortigen Kreuzung beabsichtigte der 21-Jährige augenscheinlich nach links auf die Hindenburgstraße (B8) in Fahrtrichtung Wesel abzubiegen. Hierbei übersah der 21-Jährige einen bislang unbekannten PKW, welcher die Hindenburgstraße (B8),aus Richtung Dinslaken kommend, in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der bislang unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt unvermittelt in Fahrtrichtung Wesel fortsetzte. Nach Zeugenangaben handelt es sich hierbei um einen dunklen PKW. Weitere Hinweise konnten bisher nicht erlangt werden. Der 21-Jährige verletzte sich schwer und wurde einem Weseler Krankenhaus zugeführt, wo ihm Aufgrund von festgestelltem Atemalkoholgeruch eine Blutprobe entnommen wurde. Der erheblich beschädigte Motorroller wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme musste die Hindenburgstraße auf dem Teilstück zwischen der Spellener Straße und Neue Hünxer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des flüchtigen Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Voerde unter der Telefonnummer 02855/96380 entgegen.

