Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - LKW blockiert Bundesstraße 58

Hünxe (ots)

Ein LKW-Fahrer hat am Donnerstag auf der Bundesstraße 58 so schwere gesundheitliche Probleme bekommen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der LKW blockierte die Fahrbahn in Hünxe in Höhe des Kreuzungsbereichs Loosenberge, weshalb die Polizei die Bundesstraße für die Bergung von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr komplett sperrte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

